Карасев является единственным российским кандидатом на обслуживание матчей ЧЕ-2020

<img src="//img.gazeta.ru/files3/446/11700446/RIAN_3229242.HR-pic905-895x505-48862.jpg">

Сергей Карасев — единственный российский арбитр, претендующий на обслуживание матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года.

«Только Карасев является кандидатом на обслуживание матчей чемпионата Европы. Остальных нет. Я вам скажу, что во многих странах нет ни одного такого арбитра. Списки будут объявлены весной 2020 года, скорее всего», — цитирует ТАСС члена экспертной комиссии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по Судейской конвенции Леонида Калошина.

На чемпионате мира 2018 года в России Карасев работал на матче группового этапа между сборными Австралии и Перу (0:2). Также россиянин обслуживал два матча чемпионата Европы 2016 года.

Чемпионат Европы 2020 года впервые пройдет сразу в 12 странах, четыре матча состоятся в России. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал.