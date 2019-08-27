Медведева высказалась о назначении послом команды России на ОИ-2020
Известная российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала назначение послом российской команды на Олимпийских играх 2020 года в Токио.
На счету спортсменки два титула чемпионки мира и Европы. На ОИ-2018 она смогла взять серебро турнира в командных соревнованиях и в одиночном катании.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции фигуристки.
«Для меня будет большой честь находиться на Играх с летней командой. с нетерпением жду, когда попаду в олимпийскую деревню.
В Пхенчхане было сложнее, у нас ведь, по сути, не было своего флага. Морально очень тяжело было. Но я рада, что, несмотря на белый флаг, все знают, честь какой страны мы защищали», — передает слова Медведевой корреспондент «Газеты.Ru».
Ранее сообщалось, что за год цены на билеты на Гран-при России увеличились на 150%.