Медведева высказалась о назначении послом команды России на ОИ-2020

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Известная российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала назначение послом российской команды на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

На счету спортсменки два титула чемпионки мира и Европы. На ОИ-2018 она смогла взять серебро турнира в командных соревнованиях и в одиночном катании.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции фигуристки.

«Для меня будет большой честь находиться на Играх с летней командой. с нетерпением жду, когда попаду в олимпийскую деревню.

В Пхенчхане было сложнее, у нас ведь, по сути, не было своего флага. Морально очень тяжело было. Но я рада, что, несмотря на белый флаг, все знают, честь какой страны мы защищали», — передает слова Медведевой корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что за год цены на билеты на Гран-при России увеличились на 150%.