Девушка получающего $11 млн в год Панарина рассказала об отношении к деньгам

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Алиса Знарок, девушка нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина рассказала о своем отношении к деньгам в интервью актеру Станиславу Ярушину.

После подписания контракта с нью-йоркской командой, форвард стал самым высокооплачиваемым русским хоккеистом в истории НХЛ. Согласно семилетнему договору с клубом, его годовой оклад составляет $11,642 млн.

«Если честно, я понятия не имею, сколько Артемий зарабатывает. Я не интересовалась. В «Чикаго» вроде по $6 млн. У нас общий бюджет, да. Но деньгами мы не швыряемся. Мы хотим всегда хорошо жить, а не в данный момент. Так что оба понимаем, что нужно экономить.

Вообще, деньги для меня не главное, хоть они и дают комфорт. Самое главное, чтобы все были здоровы», — заявила дочь известного российского тренера Олега Занрка.

Ранее она рассказала о причинах резкого похудения отца.