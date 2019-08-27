Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс в первом круге US Open

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Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

Встреча длилась ровно один час. Американка оказалась сильнее в обоих сетах — 6:1, 6:1.

Стоит отметить, что это 22 очное противостояние спортсменок, и лишь дважды отечественная теннисистка смогла выйти из него победительницей.

В следующем раунде соревнования Уильямс встретится с соотечественницей Кэти Макнелли, до этого одолевшей швейцарку Тимею Бачински со счетом 6:4, 6:1.

На данный момент Шарапова занимает в рейтинге WTA 87 место, Уильямс — восьмое.

Турнир стартовал 26 августа и закончится 8 сентября.

Ранее сообщалось, что Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что Светлана Кузнецова способна пройти дальше всех из российских теннисисток на Открытом чемпионате США.

Теннис. US Open. 1-й круг

Серена Уильямс (США) — Мария Шарапова (Россия) — 6:1, 6:1