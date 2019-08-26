Рублев поднялся на три позиции в рейтинге ATP
Россиянин Андрей Рублев поднялся на 43-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает ТАСС.
Лидирует в рейтинге сербский теннисист Новак Джокович, второе место занимает испанец Рафаэль Надаль, третье — швейцарец Роджер Федерер.
Лучшим среди россиян является Даниил Медведев, находящийся на пятой позиции. Его соотечественник Карен Хачанов располагается на девятой строчке.
Ранее сообщалось, что канадский теннисист Милош Раонич принял решение пропустить Открытый чемпионат США — US Open.
Рейтинг АТР. 26 августа
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11685 очков;
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945;
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6950...
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 4125...
9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2890...
43 (47). Андрей Рублев (Россия) — 1031.