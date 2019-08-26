Икарди хочет остаться в «Интере» и отклонил все предложения

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Супруга и агент нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди Ванда Нара рассказала о будущем ее мужа, передает «СЭ».

По словам женщины, слова которой приводит твиттер-аккаунт De Marke Sports, футболист не хочет покидать стан итальянской команды.

«Мауро отклонил все предложения. Туринский «Ювентус» ничего не предлагал. Я не могу приставить пистолет к его голове. Он хочет остаться в Интере», — заявила Нара.

26-летний аргентинец в прошедшем сезоне провел 34 матча за «Интер» и забил 16 мячей при пяти голевых передачах. Он пропустил ряд игр из-за конфликта с клубом.

Ранее сообщалось, что известный бывший игрок неаполитанского «Наполи» бразилец Карека недоволен поведением форварда миланского «Интера» Мауро Икарди.