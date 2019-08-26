Халеп отказалась говорить о поражении от Шараповой

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Румынская теннисистка Симона Халеп отказалась комментировать прошедшую встречу с россиянкой Марией Шараповой в преддверии старта Открытого чемпионата США — US Open.

В первом раунде этого турнира в 2017 году Шарапова обыграла чемпионку Уимблдона-2019.

«Не будем говорить об этом. Это в прошлом, а я хочу жить настоящим. Определенно, матч Марии против Серены Уильямс станет большим событием. Если у меня получится, я обязательно посмотрю его», — цитирует Tennis World румынку.

Ранее сообщалось, что канадский теннисист Милош Раонич снялся с US Open.