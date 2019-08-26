Девушка Панарина: Артемий покорит кого угодно

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Алиса Знарок, девушка нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, рассказала о своем возлюбленном.

В инстаграме она устроила опрос среди подписчиков, в рамках которого они задавали ей вопросы по поводу хоккеиста.

Так, у девушки спросили, какие качества она ценит в россиянине.

«Честность, прямоту, мужественность, чувство юмора, добросовестность, бескорыстие. И это только то, что пришло в голову. Так у него еще миллион положительных качеств», — заявила она.

Также у нее поинтересовались, легко ли ей переживать разлуки с любимым, когда тот уезжает на выезды.

«Конечно, это тяжело, особенно когда на долгие выезды уезжает. Но я стараюсь себя занять делами, чтобы дни летели быстрее»? — поделилась Знарок.

Еще один подписчик поинтересовался, смогла бы девушка полюбить Панарина, если бы тот был простым болельщиком, а не самым высокооплачиваемым игроком НХЛ.

«Артемий в любом случае покорит кого угодно», — уверена девушка она.

Ранее сообщалось, что форвард олимпийской сборной заступился за Панарина после интервью о президенте РФ Владимире Путине.