Девушка Панарина: Артемий покорит кого угодно
Алиса Знарок, девушка нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, рассказала о своем возлюбленном.
В инстаграме она устроила опрос среди подписчиков, в рамках которого они задавали ей вопросы по поводу хоккеиста.
Так, у девушки спросили, какие качества она ценит в россиянине.
«Честность, прямоту, мужественность, чувство юмора, добросовестность, бескорыстие. И это только то, что пришло в голову. Так у него еще миллион положительных качеств», — заявила она.
Также у нее поинтересовались, легко ли ей переживать разлуки с любимым, когда тот уезжает на выезды.
«Конечно, это тяжело, особенно когда на долгие выезды уезжает. Но я стараюсь себя занять делами, чтобы дни летели быстрее»? — поделилась Знарок.
Еще один подписчик поинтересовался, смогла бы девушка полюбить Панарина, если бы тот был простым болельщиком, а не самым высокооплачиваемым игроком НХЛ.
«Артемий в любом случае покорит кого угодно», — уверена девушка она.
Ранее сообщалось, что форвард олимпийской сборной заступился за Панарина после интервью о президенте РФ Владимире Путине.