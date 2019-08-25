Дубль Гризманна помог «Барселоне» разгромить «Бетис»
«Барселона» нанесла разгромное поражение севильскому «Бетису» в матче второго тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая в столице Каталонии, завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Антуан Гризманн, также мячи забили Карлес Сайоль, Жорди Альба и Артуро Видаль. В составе гостей отличились Набиль Фекир и Лоренсо Морон.
В матче первого тура «Барселона» уступила «Атлетику» из Бильбао — 0:1.
Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет арендовать Неймара на один сезон и отдать «ПСЖ» своего игрока.
Испания. Примера. 3-й тур
«Барселона» (Барселона) — «Бетис» (Севилья) — 5:2
Голы: 0:1 — Фекир, 15; 1:1 — Гризманн, 41; 2:1 — Гризманн, 50; 3:1 — Сайоль, 56; 4:1 — Альба, 60; 5:1 — Видаль, 77; 5:2 — Морон, 79.