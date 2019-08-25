Российские гребцы выиграли золотые медали чемпионата мира

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Россияне стали обладателями золотой медали в гребле на каноэ-четверках на дистанции 500 метров на чемпионате мира.

Виктор Мелантьев, Иван Штыль, Павел Петров и Михаил Павлов взошли на вершину пьедестала, показав время в 1 минуту 34,69 секунды. Обладателями серебряных наград стали представители Германии с результатом в 1 минуту 35,83 секунды. Третье место завоевали спортсмены из Белоруссии (1.37,14).

Стоит отметить, что это уже вторая виктория отечественных гребцов на текущем турнире. До этого Юрий Постригай и Александр Дьяченко первыми пришли в гонке в байдарках-двойках на дистанции 200 м.

На данный момент Россия занимает в медальном зачете соревнования седьмое место, завоевав две золотые, пять серебряных и две бронзовых медали. На первом месте расположилась национальная команда Венгрии.

Мировое первенство проходит в венгерском Сегеде с 21 по 25 августа.

Ранее сообщалось, что шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала о своих дальнейших планах.