Глава Международной федерации хоккея высказался о дисквалификации Кузнецова

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Рене Фазель, занимающий пост президента Международной федерации хоккея (ИИХФ), высказался по поводу дисквалификации российского спортсмена Евгения Кузнецова, передает «Матч ТВ»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» был решением ИИХФ отстранен от участия в матчах сборной России из-за того, что в его допинг-пробе, сданной во время прохождения чемпионата мира 2019 года, нашли запрещенное вещество — кокаин.

«Трагедия это или безответственность? Трагедия, думаю, неправильное слово. Печаль – это ближе. Я всегда расстраиваюсь, когда молодой человек попадает в подобные неприятности с наркотиками. Нет никакой реальной причины, чтобы лезть в это болото.», — заявил функционер.

«Ты подставляешь под удар свою семью, друзей, хоккейную федерацию, команду, весь клуб, даже страну. Вообще всех ставишь в очень трудную ситуацию.Это очень глупо. Меня эта тема больше расстраивает. Но, черт возьми, это же дурацкий поступок! Как я сожалею…», — добавил швейцарец.

«Надеюсь, что Кузнецов пройдет реабилитацию, избавится от этой заразы, сможет продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). И это хороший пример для остальных. ИИХФ не собирается закрывать глаза на подобные вещи.», — заключил глава ИИХФ

Срок дисквалификации Кузнецова составляет четыре года. В составе сборной России он дважды становился чемпионом мира — сначала в 2014 году в Белоруссии, а потом в 2016 году в Финляндии/Швеции.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался относительно роли Национальной хоккейной лиги в мировом хоккее.