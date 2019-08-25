Глава Международной федерации хоккея высказался о дисквалификации Кузнецова
Рене Фазель, занимающий пост президента Международной федерации хоккея (ИИХФ), высказался по поводу дисквалификации российского спортсмена Евгения Кузнецова, передает «Матч ТВ»
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» был решением ИИХФ отстранен от участия в матчах сборной России из-за того, что в его допинг-пробе, сданной во время прохождения чемпионата мира 2019 года, нашли запрещенное вещество — кокаин.
«Трагедия это или безответственность? Трагедия, думаю, неправильное слово. Печаль – это ближе. Я всегда расстраиваюсь, когда молодой человек попадает в подобные неприятности с наркотиками. Нет никакой реальной причины, чтобы лезть в это болото.», — заявил функционер.
«Ты подставляешь под удар свою семью, друзей, хоккейную федерацию, команду, весь клуб, даже страну. Вообще всех ставишь в очень трудную ситуацию.Это очень глупо. Меня эта тема больше расстраивает. Но, черт возьми, это же дурацкий поступок! Как я сожалею…», — добавил швейцарец.
«Надеюсь, что Кузнецов пройдет реабилитацию, избавится от этой заразы, сможет продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). И это хороший пример для остальных. ИИХФ не собирается закрывать глаза на подобные вещи.», — заключил глава ИИХФ
Срок дисквалификации Кузнецова составляет четыре года. В составе сборной России он дважды становился чемпионом мира — сначала в 2014 году в Белоруссии, а потом в 2016 году в Финляндии/Швеции.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался относительно роли Национальной хоккейной лиги в мировом хоккее.