Легковес UFC высказался о предстоящем поединке Хабиба и Порье

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Легковес UFC Эдсон Барбоза поделился мнением о предстоящем поединке американца Дастина Порье и россиянина Хабиба Нурмагомедова, передает Sports.ru.

Свое мнением боец высказал в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.

«У Дастина есть все, чтобы выиграть этот бой. Мы разговаривали с ним, и я поделился опытом, полученном в поединке с Хабибом.

Мне уже не терпится увидеть их встречу. Будем надеяться, что пояс останется здесь, в American Top Team», – сказал Барбоза.

Поединок состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242.

Ранее Порье рассказал о своей подготовке к бою с Хабибом.