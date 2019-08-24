Легковес UFC высказался о предстоящем поединке Хабиба и Порье
Легковес UFC Эдсон Барбоза поделился мнением о предстоящем поединке американца Дастина Порье и россиянина Хабиба Нурмагомедова, передает Sports.ru.
Свое мнением боец высказал в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.
«У Дастина есть все, чтобы выиграть этот бой. Мы разговаривали с ним, и я поделился опытом, полученном в поединке с Хабибом.
Мне уже не терпится увидеть их встречу. Будем надеяться, что пояс останется здесь, в American Top Team», – сказал Барбоза.
Поединок состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242.