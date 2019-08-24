Порье рассказал о своей подготовке к бою с Хабибом

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Временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье рассказал о том, как проходит подготовка с чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым, передает Sports.ru.

Поединок состоится 7 сентября в Абу-Даби и станет главным боем турнира UFC.

«Основным спарринг-партнером был парень из Филадельфии – Сидни Аутлоу. Хорхе Масвидаль приглашал его для того, чтобы он имитировал Бена Аскрена.

Какой сюрприз я готовлю? Я удивлю всех, кто во мне сомневается. Я снесу Хабиба с пути и пойду дальше. В третьем или четвертом раунде я остановлю его и объединю пояса», – заявил Порье в интервью YouTube-каналу Хелен Ии.

Ранее сообщалось, что Первый канал покажет бой Нурмагомедова с Порье в прямом эфире.