Актер Ярушин высказался о дисквалификации Кузнецова

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Чемпион Высшей лиги КВН, известный актер и друг Евгения Кузнецова Станислав Ярушин рассказал, что он думает по поводу дисквалификации спортсмена, передает ТАСС.

Нападающий решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) был лишен права участвовать в матчах Континентальной хоккейной лиги и национальной команды в течение четырех лет. Причиной тому стало обнаружение в допинг-пробе форварда, сданной во время прохождения чемпионата мира 2019 года, запрещенного вещества — кокаина.

«Хорошо, что он будет играть в Национальной хоккейной лиге, у него будет игровая практика, ну а нам придется четыре года обходится без Кузи в сборной. Я знаю, как он относится к хоккею, думаю, он будет искренне переживать.», — заявил телеведущий.

«Я с ним вчера переписывался, не ожидал, что сегодня такая история будет. Мы вчера переписывались, разговаривали на свои, на дружеские темы, смеялись, улыбались. Я больше зол на человека, который все это видео выложил, но я просто не знаю, кто это сделал.», — добавил шоумен.

«Я не лезу ему в душу, если он захочет, он сам будет говорить об этом. Думаю, когда все успокоится, может, лет через десять, Евгений сам все расскажет. Он крутой хоккеист, но в первую очередь он крутой человек, мне жаль, что так произошло, но все мы не без греха, к сожалению, все это выпало наружу», — заключил Ярушин.

На данный момент Кузнецов играет за «Вашингтон Кэпиталз», в составе которого он становился обладателем Кубка Стэнли в 2018 году. Со сборной России форвард дважды побеждал на чемпионатах мира — в 2012 и 2014 годах.