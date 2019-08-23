Сборную России не лишат медалей чемпионата мира из-за дисквалификации Кузнецова

<img src="//img.gazeta.ru/files3/841/12597841/upload-001-pic905-895x505-61000.jpg">

Стала известна судьба сборной России, которая могла быть лишена бронзовых медалей чемпионата мира 2019 года из-за дисквалификации Евгения Кузнецова, передает ТАСС.

Форвард решением Международной федерации хоккея (ИИФХ) был лишен права играть за сборную России и выступать в матчах Континентальной хоккейной лиги из-за того, что в его допинг-пробе, сданной во время прохождения чемпионата мира 2019 года, было найдено запрещенное вещество — кокаин.

«Кузнецов согласился с тем, чтобы отказаться от своей медали. Сборная России лишением наград по итогам турнира наказана не будет», — заявили агенству в пресс-службе ИИФХ.

Стоит отметить, что дисквалификация ИИФХ не распространяется на матчи Национальной хоккейной лиги, где спортсмен выступает с 2014 года в составе «Вашингтон Кэпиталз».

Сам Кузнецов уже дал первый комментарий относительно происходящего, признавшись в том, что на данный момент находится в ужасном самочувствии.

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион в составе сборной России, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал дисквалификацию российского хоккеиста Евгения Кузнецова.