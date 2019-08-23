Кузнецова лишили бронзовой медали чемпионата мира 2019 года из-за приема допинга

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Рене Фазель, занимающий пост президента Международной федерации хоккея (ИИФХ), прокомментировал дисквалификацию нападающего сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова, передает Sport24.

«Он сдал положительный допинг-тест. Но я делаю ему всего наилучшего, мы лишь следуем указаниям Всемирного антидопингового агенства, поэтому он дисквалифицирован на четыре года. Может ли он подать апелляцию? Я не знаю, он может подать в спортивный арбитраж. Потерял ли он бронзовую медаль? Да!», — заявил функционер.

Нападающий был лишен права участвовать в матчах Континентальной хоккейной лиги и национальной команды указом ИИХФ из-за того, что в его допинг-пробе, сданной во время мирового первенства 2019 года, было обнаружено запрещенное вещество — кокаин.

Стоит отметить, что решение ИИХФ не распространяется на Национальную хоккейную лигу. Таким образом, Кузнецов продолжит выступать в элитном хоккейном дивизионе США.

Ранее сообщалось, что Владимир Плющев, занимавший пост главного тренера сборной России с 2002 по 2003 год, высказался по поводу четырехлетней дисквалификации нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова в комментарии «Газете.Ru».