МОК не будет применять к России санкции из-за Кузнецова

<img src="//img.gazeta.ru/files3/667/11784667/RTX66M51-pic905-895x505-64738.jpg">

Международный олимпийский комитет (МОК) рассказал о том, будут ли применены новые санкции к России из-за дисквалификации нападающего национальной команды страны и клуба «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова, сообщает РИА «Новости».

Форвард решением Международной федерации хоккея (ИИФХ) был лишен права играть за сборную России и выступать в матчах Континентальной хоккейной лиги из-за того, что в его допинг-пробе, сданной во время прохождения чемпионата мира 2019 года, было найдено запрещенное вещество — кокаин.

«Международный олимпийский комитет не будет предъявлять каких-либо дополнительных санкций к России из-за дела Кузнецова», — сообщил неназванный источник из МОКа.

В составе «Вашингтон Кэпиталз» Кузнецов становился обладателем Кубка Стэнли в 2018 году, а со сборной России дважды побеждал на чемпионатах мира — в 2012 и 2014 годах.

Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агенство (WADA) прокомментировало дисквалификацию нападающего «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгения Кузнецова.