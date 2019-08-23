«Вашингтон Кэпиталз» разочарован дисквалификацией Кузнецова

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Клуб российского хоккеиста Евгения Кузнецова «Вашингтон Кэпиталз» прокомментировал четырехлетнюю дисквалификацию спортсмена, передает официальный сайт «кэпсов».

Нападающему запретили участвовать в матчах Континентальной хоккейной лиги и национальной команды указом Международной федерации хоккея (ИИХФ). Такое решение организация приняла ввиду того, что в допинг-пробах россиянина, которые тот сдал во время участия в чемпионате мира 2019 года, было обнаружено запрещенное вещество — кокаин.

«Мы в курсе положительного теста и факта дисквалификации Евгения Кузнецова от участия в международных соревнованиях. Мы разочарованы подобным развитием дела и воспринимаем эту ситуацию крайне серьезно.», — говорится в пресс-релизе.

«По нашим данным, Евгений добровольно вступил в программу помощи, предусмотренную соглашением Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и профсоюзом игроков. Он также согласился на регулярное тестирование, которое будет осуществляться в рамках этой программы.», — сказано в документе.

Клуб также заявил, что готов оказать форварду любую помощь, связанную с этим инцидентом.

Стоит отметить, что запрет ИИХФ не распространяется на матчи НХЛ. Сам Кузнецов уже дал первый комментарий относительно состоявшегося скандала, заявив, что принимает наказание и пребывает в связи с этим в ужасном самочувствии.

Ранее сообщалось, что Маргарита Пахноцкая, занимающая пост заместителя генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА), прокомментировала дисквалификацию нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.