Ковалев и Ярд прошли процедуру взвешивания перед титульным боем

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Российский боксер Сергей Ковалев прошел официальную процедуру взвешивания перед боем с британцем Энтони Ярдом, сообщает Sport24.

По итогам замеров, оказалось, что россиянин оказался тяжелее соперника. Так, весы Ковалева показали 79,2 кг, а у Ярда — 78,9 кг

Россиянин Сергей Ковалев и британец Энтони Ярд прошли официальную процедуру взвешивание перед боем.

Бойцы встретятся завтра, 24 августа в Челябинске, чтобы побороться за титул чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.

Челябинск — родной город Ковалева.

За свою карьеру 36-летний россиянин провел 37 поединков, при этом победил 33 раза и трижды проиграл.

Британец проведет 19-й бой в своей карьере. На данный момент он является непобежденным боксером. На счету Ярда чемпионские пояса по версиям WBO Inter-Continental и WBO European.

Ранее сообщалось, что Ковалев переживает перед боем с Ярдом.