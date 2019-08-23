Три биатлониста-юниора не были допущены до чемпионата мира
Троих российских биатлонистов-юниоров не допустили к участию в чемпионате мира по летнему биатлону в Раубичах, Белоруссия. Об этом сообщает «Тюменская арена».
По информации источника, Арина Пантова, Юлия Лапина и Илья Бурлаков не смогут принять участие в мировом первенстве из-за ошибки, допущенной сотрудниками Союза биатлонистов России. Они слишком поздно подали заявку в международный Союз биатлонистов на участие российских спортсменов в турнире.
В связи с этой оплошностью, на чемпионате мира выступят только те биатлонисты, у которых есть опыт участия в международных соревнованиях.
Пантова, Лапина и Бурлаков же еще ни разу не выступали на турнирах такого масштаба.
Чемпионат мира по летнему биатлону в белорусских Раубичах пройдет с 23 августа по 25 августа.
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