Дадашева наградили золотой медалью посмертно

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Погибший после боя в США российский боксер Максим Дадашев был посмертно награжден золотой медалью Евразийской федерации профессионального бокса (EBP). Об этом сообщает «Российская газета».

По информации источника, II конгресс организации начался с минуты молчания в память о 28-летнем спортсмене.

Трагедия произошла летом 2019 года. 20 июля он встретился с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Перед финальным 12-м раундом команда россиянина запросила остановку боя из-за ухудшившегося самочувствия боксера. Спортсмена госпитализировали. В больнице врачи диагностировали у Дадашева отек мозга и провели трепанацию, после чего он был отправлен в медикаментозную кому. Однако сердце бойца не выдержало нагрузки. Он умер 23 июля.

Награду Дадашева вручали его менеджеру Эгису Климасу и тренеру Бадди Макгирту.

«Мы скучаем по Максиму. Пусть бог хранит его и поможет его семье», — сказал Макгирт.

У Дадашева остались жена и маленький сын.

Ранее сообщалось, что ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор извинился за нападение в баре на мужчину.