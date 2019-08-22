Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Уинстон-Сейлеме
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в американском Уинстон-Сейлеме.
Во встрече третьего круга россиянин одержал победу над американцем Сэмом Куэрри со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (12:10). Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты.
В следующем раунде Рублев сыграет с представителем Канады Денисом Шаповаловым.
Ранее сообщалось, что канадец одолел представителя Сербии Миомира Кецмановича.
Теннис. Уинстон-Сейлем. 3-й круг
Андрей Рублев (Россия) — Сэм Куэрри (США) — 7:6 (7:4), 7:6 (12:10)