Экс-игрок «Спартака» рассказал об ожиданиях от матча с «Брагой»

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Бывший игрок «Спартака» Александр Мирзоян рассказал, чего ждет от предстоящего матча московского клуба раунда плей-офф Лиги Европы с португальской «Брагой», передает газета «Известия».

Мирзоян также заявил, что результат столичного дерби с ЦСКА очень влияет на настрой футболистов. В матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» победил армейцев со счетом 2:1.

«Считаю, что на таком оптимистичном фоне «Спартак» должен закрепить свои результаты. Хочется, чтобы с «Брагой» подопечные Олега Кононова сыграли так же, как во втором тайме с ЦСКА, показали такой же уровень самоотдачи, и чтобы каждый бился за команду и вся команда — за одного. Надеюсь, победа в дерби даст необходимый импульс для встречи с португальским клубом», — заявил он.

Первый матч между «Спартаком» и «Брагой» состоится в Португалии 22 августа в 21.45 по московскому времени.

Ранее защитник «Спартака» поделился ожиданиями от матча с «Брагой».