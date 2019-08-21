«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» со счетом 4:0

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Российский «Кранодар» встретился с греческим «Олимпиакосом» в рамках квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Встреча команд происходила на домашнем поле греков «Караискакис» и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В ходе встречи в стане «быков» никто так и не отметился голами.

Первый мяч встречи был забит перуанцем Хосе Герреро на 30-й минуте. Во втором тайме дублем отметился серб Лазар Ранджелович на 78-й и 85-й минутах. Автором решающего гола стал Даниэль Поденсе.

Ранее Реми Кабелла получил травму во время матча «Краснодар» — «Олимпиакос».

Лига чемпионов. Плей-офф. 1-й матч

«Олимпиакос» (Греция) — «Кранодар» (Россия) — 4:0

Голы: 1:0 — Герреро, 30; 2:0 — Ранджелович, 78; 3:0 — Ранджелович, 85; 4:0 — Поденсе, 89