В Австрии убит спортивный журналист и фотограф
Австрийский спортивный фотограф и журналист Фритц Дурас был убит в Вене, Австрия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).
По информации источника, трагедия произошла вечером 19 августа в венском районе Зиммеринг. Убийцей журналиста оказался 17-летний юноша. Причины, по которым он решил напасть на 57-летнего Дураса, неизвестны.
Помимо основной деятельности, журналист также являлся главой фанатского клуба венской «Аустрии». Также он работал фотографом в агентстве Роберта Цоллеса, специализировался на футболе.
Дурас был не только членом AIPS, но и входил в Ассоциацию спортивной прессы Австрии.
Ранее сообщалось, что в Афинах футбольные фанаты напали на продюсера видеоагентства.