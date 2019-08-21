В Австрии убит спортивный журналист и фотограф

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Австрийский спортивный фотограф и журналист Фритц Дурас был убит в Вене, Австрия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

По информации источника, трагедия произошла вечером 19 августа в венском районе Зиммеринг. Убийцей журналиста оказался 17-летний юноша. Причины, по которым он решил напасть на 57-летнего Дураса, неизвестны.

Помимо основной деятельности, журналист также являлся главой фанатского клуба венской «Аустрии». Также он работал фотографом в агентстве Роберта Цоллеса, специализировался на футболе.

Дурас был не только членом AIPS, но и входил в Ассоциацию спортивной прессы Австрии.

Ранее сообщалось, что в Афинах футбольные фанаты напали на продюсера видеоагентства.