Названа дата решения по допинговому делу биатлонистки Васильевой

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Международный союз биатлонистов (IBU) вынесет решение по делу российской биатлонистки Маргариты Васильевой, подозреваемой в нарушении антидопинговых правил, к 30 августа.

Напомним, 28-летнюю Васильеву могут дисквалифицировать за систематический пропуск внесоревновательного допинг-тестирования. Сообщается, что независимое агентство антидопингового тестирования (ITA), занимавшееся расследованием дела, отказалось принять объяснения россиянки о случайном характере пропуска третьего за последние 12 месяцев допинг-теста в феврале.

Антидопинговая комиссия IBU должна была вынести решение по этому делу еще в апреле 2019 года, однако его рассмотрение затянулось.

«Международный союз биатлонистов обещал дать ответ к 30 августа», — цитирует президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева ТАСС.

Ранее сообщалось, что в IBU признали ошибку в получении письма от Васильевой.