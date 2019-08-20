Акинфеев рассказал о шансах Мамаева и Кокорина вернуться в футбол

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Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о шансах футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева вернуться в спорт.

Голкипер армейцев ответил на вопрос о том, готов ли оказать поддержку Мамаеву и Кокорину.

«Мы их никогда не бросали, уверены, что они вернутся в футбол», — цитирует Акинфеева РИА «Новости».

8 мая Пресненский суд Москвы признал Мамаева, Кокорина, его брата Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого виновными по делу о двух драках, которые произошли в центре столицы в октябре 2018 года. Братья Кокорины получили по полтора года лишения свобода, тогда как Мамаеву и Протасовицкому был назначен срок в виде года и пяти месяцев.

В настоящее время Кокорин и Мамаев отбывают заключение в колонии общего режима в Белгородской области.

Ранее сообщалось, что свидетельница по делу Кокорина и Мамаева уверена в покушении.