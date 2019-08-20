Шарапова выразила соболезнования Анисимовой в связи со смертью отца
Российская теннисистка Мария Шарапова выразила слова поддержки американке Аманде Анисимовой, у которой умер отец, передает РИА «Новости».
«Моя сердце с тобой, Аманда», — написала Шарапова в твиттере.
Константин Анисимов также являлся тренером теннисистки.
В настоящее время спортсменка занимает 24-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. На Открытом чемпионате Франции Анисимова пошла до полуфинала, где проиграла представительнице Австралии Эшли Барти.
Ранее сообщалось, что 17-летняя американка снялась с US Open из-за смерти отца.