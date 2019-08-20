Шарапова выразила соболезнования Анисимовой в связи со смертью отца

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Российская теннисистка Мария Шарапова выразила слова поддержки американке Аманде Анисимовой, у которой умер отец, передает РИА «Новости».

«Моя сердце с тобой, Аманда», — написала Шарапова в твиттере.

Константин Анисимов также являлся тренером теннисистки.

В настоящее время спортсменка занимает 24-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. На Открытом чемпионате Франции Анисимова пошла до полуфинала, где проиграла представительнице Австралии Эшли Барти.

Ранее сообщалось, что 17-летняя американка снялась с US Open из-за смерти отца.