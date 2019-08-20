25-летняя легкоатлетка могла умереть от остановки сердца

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Названа возможная причина смерти 25-летней легкоатлетки Маргариты Плавуновой, передает ТАСС со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Тамбовской области.

Как сообщает источник, официальных данных нет.

«У нас есть несколько свидетелей, которые нашли ее у обочины дороги. По предварительным данным, во время пробежки стало плохо с сердцем.

Похороны Плавуновой состоятся завтра в Котовске, который расположен недалеко от Тамбова», — сообщают в федерации области.

Трагедия произошла 19 августа. Многократная чемпионка Тамбовской области вышла на пробежку. Вероятно, одним из факторов, которые повлекли за собой смерть девушки, стало сильное перенапряжение. Легкоатлетка готовилась к соревнованиям. Плавунова выступала в барьерном ебеге.

Ранее сообщалось, что 17-летняя американская теннисистка Аманда Анисимова снялась с Открытого чемпионата США (US Open) из-за смерти отца.