Квитова рассказала о вооруженном нападении на нее

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Теннисистка из Чехии Петра Квитова рассказала о процессе реабилитации после вооруженного нападения на нее, передает Tennis World USA.

Инцидент произошел в 2016 году. Нападавший пробрался в дом спортсменки и нанес ей удар ножом, повредив связки и сухожилия левой руки.

«Безусловно, я не ожидала, что когда-то столкнусь с подобным. Долгое время я ощущала пустоту. Я чувствовала, что у меня забрали мою любовь — теннис. Мне хотелось не просто вернуться в спорт, но играть на самом высоком уровне», — поделилась теннисистка.

Квитова также отметила, что не знала, как повлияет на ее психику выход на корт «Ролан Гаррос» в 2017 году.

«Думала, что, может быть, плакать начну. Но я испытала только счастье. Да, во время матча мне в голову приходили эти страшные воспоминания, но больше я думала об игре. Я горжусь собой. Да, после игры я плакала. А другие девушки в раздевалке, увидев меня, тоже расплакались», — вспоминает Квитова.

Ранее сообщалось, что 17-летняя американка Аманда Анисимова снялась с Открытого чемпионата США по теннису (US Open) из-за смерти отца.