17-летняя американка Анисимова снялась с US Open из-за смерти отца

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17-летняя американская теннисистка Аманда Анисимова не будет выступать на Открытом чемпионате США — US Open.

По информации ESPN, спортсменке пришлось отказаться от выступления из-за трагедии, произошедшей в ее семье.

19-августа отец Анисимовой и тренер по совместительству тренер теннисистки был найдем мертвым. Причины смерти неизвестны.

Также американка пропустила два престижных теннисных турнира в Торонто и Цициннати. Тогда это было связано с травмой спины.

В данный момент юная теннисистка является 24-й ракеткой мира. Она сыграла в 36 встречах этого сезона, 23 из которых закончились в ее пользу. В 2017 году американка выиграла юниорский US Open.

Открытый чемпионат США пройдёт в период с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Наоми Осака.

Ранее сообщалось, что россиянка Валерия Савиных победила в квалификации US Open.