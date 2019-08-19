Судья признал результативную ошибку в матче «Зенит» — «Ахмат»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/357/12055357/RIAN_5577139.HR-pic905-895x505-55074.jpg">

Арбитр Алексей Матюнин прокомментировал свои решения в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» – «Ахмат», вызвавшие впоследствии большой резонанс.

Встреча закончилась со счетом 0:0.

«Момент с удалением я видел четко в разрезе. Уциев сыграл коленом в пятку Ерохину. Это прекрасно видно на одном из повторов. Что касается отмены гола, конечно, он был забит после свистка, и его следовало отменить.

Неназначенный пенальти в ворота «Ахмата»? В том эпизоде защитник действительно сыграл в мяч рукой, но если вы посмотрите внимательно, то увидите, что мяч попал ему в руку от его же колена. А согласно изменениям в правилах, которые действуют с начала нового сезона, это не является нарушением. Правильное решение здесь — продолжить игру... А вот правильно ли отменен гол Ригони? Нет, там не было офсайда. Его следовало засчитать. Это ошибка», — цитирует Матюнина «СЭ».

Ранее Кафельников высказался о дерби «Спартак» — ЦСКА.