У экс-тренера сборной России диагностирован рассеянный склероз
Бывший тренер сборной России и нынешний наставник греческого «Олимпиакоса» Дэвид Блатт рассказал о своей болезни, переедает Eurohoops.
Недавно ему диагностировали первично-прогрессирующий рассеянный склероз.
«Порой так бывает, что жизнь бросается в нас такими вещами, которые мы не в состоянии объяснить или понять. В такие моменты ты понимаешь, что тебе придется принимать решения, которые покажут твой истинный характер.
Да, я тренер, так что моя работа — учить и вдохновлять людей. Думаю, что снижение подвижности или ловкости движений не повлияет на мои возможности продолжать заниматься этими вещами. Вокруг меня прекрасные врачи, доктора, так что мне в каком-то смысле даже повезло. Они понимают мою ситуацию и помогают мне с ней справиться. Как я могу жаловаться? Я не могу этого делать и не буду», — сказал экс-наставник национальной команды.
Пост тренера отечественной сборной Блатт занимал с 2006 по 2012 год. Под его руководством российские басетболисты смогли завоевать золото чемпионата Европы — 2007, а также бронзу Олимпийских игр 2012 года.
Ранее была названа дата рассмотрения ходатайства об УДО Александра Кокорина и Павла Мамаева.