Ирландский боксер вызвал на ринг Макгрегора за нападение на старика

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Ирландский боксер, выступающей в средней весовой категории, Люк Келлер вызвал на бой по правилам бокса бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) соотечественника Конора Макгрегора.

Он бросил ему вызов из-за инцидента, произошедшего в апреле этого года.

Недавно в СМИ попало видео, на котором Макгрегор бьет по лицу пожилого посетителя бара за то, что тот отказался пить виски производства бойца смешанного стиля (MMA).

«Грустно видеть то, как низко пал Макгрегор. Он и с моим другом то же самое несколько лет назад сделал. Мне хочется поставить его на место. Надеюсь, у него есть яйца, чтобы выйти на ринг снова.

Конор согласился на бой, устроив истерику по телефону. Но я сомневаюсь, что он будет драться. Он мог бы вернуть уважение ирландцев, но уважение и класс — то, чего у Макгрегора нет. И это нельзя купить ни за какие деньги», — написал Келлер в твиттере.

Ранее сообщалось, что были названы суммы гонораров бойцов UFC 241.