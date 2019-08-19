«МЮ» готов доплатить экс-игроку «Спартака» за уход из клуба

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Руководство английского «Манчестер Юнайтед» готово заплатить защитнику команды Маркосу Рохо, чтобы тот покинул команду. Об этом сообщает Mirror.

Это связано с тем, что главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер не рассчитывает на аргентинца в сезоне-2019/20.

В данный момент в составе английской команды есть уже семь центральных защитников.

«МЮ» подписал с Рохо соглашение, срок которого истекает через два года. Согласно контракту, в неделю футболист получает в стане англичан по £130 тыс.

Руководство манкунианцев готово заключить договор с защитником, по которому выплатит большую часть суммы, чтобы тот покинул команду.

Сам же Рохо планирует переехать в Испанию или Италию, где ряд команд хотели бы взять его в аренду.

В минувшем сезоне он сыграл лишь в пяти матчах Английской премьер-лиги (АПЛ). Также он провел одну встречу за «МЮ» в Лиге чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» купил аргентинского игрока у лиссабонского «Спортинга» за € 20 млн в 2014 году. На счету футболиста выступления за московский «Спартак» и аргентинский «Эстудиантес».

Ранее сообщалось, что экс-форвард «МЮ» назвал Криштиану Роналду эгоистом.