Медведев впервые в карьере стал пятой ракеткой мира
В обновленном рейтинге ATP от 19 августа произошли изменения, передает «Чемпионат.com».
Россиянин Даниил Медведев, победивший на турнире серии «Мастерс-1000» в Цинциннати (США), вышел на пятую строчку, тогда как Роберто Баутиста-Агут из Испании — на 10-ю.
Первой ракеткой мира остался серб Новак Джокович.
Рейтинг ATP. 19 августа
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 685.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7945.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6950.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4925.
5 (8). Даниил Медведев (Россия) — 4195.
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4005.
7 (5). Кей Нисикори (Япония) — 4005.
8 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3455.
9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2890.
10 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2575.
…
47 (70). Андрей Рублев (Россия) — 1031.
Ранее Кафельников поделился мнением о победе Медведева на турнире в Цинциннати.