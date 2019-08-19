Медведев впервые в карьере стал пятой ракеткой мира

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В обновленном рейтинге ATP от 19 августа произошли изменения, передает «Чемпионат.com».

Россиянин Даниил Медведев, победивший на турнире серии «Мастерс-1000» в Цинциннати (США), вышел на пятую строчку, тогда как Роберто Баутиста-Агут из Испании — на 10-ю.

Первой ракеткой мира остался серб Новак Джокович.

Рейтинг ATP. 19 августа

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 685.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7945.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6950.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4925.

5 (8). Даниил Медведев (Россия) — 4195.

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4005.

7 (5). Кей Нисикори (Япония) — 4005.

8 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3455.

9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2890.

10 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2575.

…

47 (70). Андрей Рублев (Россия) — 1031.

Ранее Кафельников поделился мнением о победе Медведева на турнире в Цинциннати.