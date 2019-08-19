Наставник «ПСЖ» высказался о ситуации с Неймаром

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Главный тренер французского «ПСЖ» Томас Тухель не намерен отпускать бразильского нападающего команды Неймара,пока ему не будет найдена равноценная замена, передает Goal.

Такое заявление специалист сделал после того, как во втором круге чемпионата Франции «ПСЖ» проиграл «Ренну» со счетом 1:2.

«Неймар не уйдет, пока у нас не будет замены ему. Это исключено. Если он останется, у нас будет игрок, который поможет нам побеждать.

Трансферное окно будет открыто еще более чем 10 дней. Пока что ситуация не изменилась: мой игрок не может играть, потому что не тренировался вместе с остальными», — заявил Тухель.

Ранее «ПСЖ» проиграл «Ренну» в матче второго тура чемпионата Франции.