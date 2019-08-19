Теннисистка Кузнецова поблагодарила фанатов за поддержку

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Российская теннисистка Светлана Кузнецова обратилась к своим болельщикам после поражения в финале турнира в Цинциннати, передает Sport24.

В финале российская спортсменка уступила американской теннисистке Мэдисон Кис в двух сетах.

«Хочу поблагодарить моих людей за веру в меня и поддержку во все времена. Дальше — больше. Поздравляю Мэдисон Киз, сегодня она была очень хороша», — написала Кузнецова в инстаграме.

Ранее президент ФТР оценил уровень теннисистки Кузнецовой.