Теннисистка Кузнецова поблагодарила фанатов за поддержку
Российская теннисистка Светлана Кузнецова обратилась к своим болельщикам после поражения в финале турнира в Цинциннати, передает Sport24.
В финале российская спортсменка уступила американской теннисистке Мэдисон Кис в двух сетах.
«Хочу поблагодарить моих людей за веру в меня и поддержку во все времена. Дальше — больше. Поздравляю Мэдисон Киз, сегодня она была очень хороша», — написала Кузнецова в инстаграме.
Ранее президент ФТР оценил уровень теннисистки Кузнецовой.
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Was an amazing week for me, would love to appreciate my people who supported me all the way and all the days ❤️❤️❤️ ! Congratulations to @madisonkeys was very good today�� // хочу поблагодарить всех моих людей за веру в меня и поддержку во все времена, дальше больше ! ���������������� @cincytennis @wta