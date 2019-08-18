«Локомотив» вырвал победу у «Динамо» в московском дерби
«Локомотив» обыграл «Динамо» в московском дерби в рамках шестого тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая на домашней арене бело-голубых, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе хозяев отличился Максимилиан Филипп. У победителей мячи забили Алексей и Антон Миранчуки.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После шести туров «Локомотив» с 13 очками занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Динамо» (5) располагается на 13-й строчке.
Ранее был объявлен лучший игрок матча «Уфа» — «Ростов».
Россия. Премьер-лига. 6-й тур
«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 1:2
Голы: 1:0 — Филипп, 2; 1:1 — Алексей Миранчук, 28 (пенальти); 1:2 — Антон Миранчук, 82.