Кадыров высказался о судействе матча «Зенит» — «Ахмат»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу матча 6-го тура Российской премьер-лиги «Ахмат» — «Зенит», передает Sport24.

Гости почти всю встречу отыграли в меньшинстве — на 7-й минуте арбитр удалил защитника Ризвана Уциева.

«Матч между командами «Ахмат» и «Зенит» завершился с нулевым ничейным счетом. Практически весь тайм «Ахмат» играл в меньшинстве после удаления Уциева. По мнению специалистов, это очень спорное удаление. «Зенит» сильный соперник, но наши ребята хорошо сыграли в обороне», — написал Кадыров в твиттере.

Встреча между «Зенитом» и «Ахматом», прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

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