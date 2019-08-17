Семак в разговоре с ассистентами назвал «козлами» судей матча «Зенит» — «Терек»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал своему ассистенту Виллиаму де Оливейре не разговаривать с судьями после домашнего матча 6-го тура Российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом».
«Не надо с этими козлами разговаривать!» — приводит слова наставника «Чемпионат.com».
Встреча между «Зенитом» и «Ахматом», прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.