Семак в разговоре с ассистентами назвал «козлами» судей матча «Зенит» — «Терек»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал своему ассистенту Виллиаму де Оливейре не разговаривать с судьями после домашнего матча 6-го тура Российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом».

«Не надо с этими козлами разговаривать!» — приводит слова наставника «Чемпионат.com».

Встреча между «Зенитом» и «Ахматом», прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Дзюба раскритиковал арбитра Алексея Матюнина.