«Монако» Головина проиграл «Метцу» в матче чемпионата Франции

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«Монако» потерпел разгромное поражение от «Метца» в матче второго тура чемпионата Франции.

Встреча, прошедшая в Метце, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Хабиб Диалло, также отличился Рено Коад.

На 34-й минуте прямую красную карточку получил защитник гостей Рубен Агилар.

Полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

В параллельных матчах «Ницца» в большинстве обыграла «Ним» (2:1), а «Тулуза» одержала победу над «Дижоном» (1:0).

Ранее сообщалось, что «Монако» нашел возможную замену Радамелю Фалькао.

Франция. Лига 1. 2-й тур

«Метц» (Метц) — «Монако» (Монако) — 3:0

Голы: 1:0 — Диалло, 11 (пенальти); 2:0 — Диалло, 53; 3:0 — Коад, 66.

Удаления: нет — Агилар, 34.

«Ним» (Ним) — «Ницца» (Ницца) — 1:2

Голы: 0:1 — Сиприен, 10 (пенальти); 0:2 — Кнеп, 16; 1:2 — Рипар, 45+1 (пенальти).

Удаления: Бриансон, 90+9; Мартинес, 90+9 — Коли, 51.

«Тулуза» (Тулуза) — «Дижон» (Дижон) — 1:0

Голы: 1:0 — Макенго, 54.