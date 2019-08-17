«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»

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«Манчестер Сити» сыграл вничью с лондонским «Тоттенхэмом» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро. У гостей мячи забили Эрик Ламела и Лукас Моура.

На 90+2 минуте Габриэл Жезус забил мяч, однако гол был отменен из-за игры рукой футболистом хозяев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В третьем туре «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Борнмутом», а «Тоттенхэм» примет «Ньюкасл Юнайтед».

Ранее сообщалось, что получивший травму вратарь «Ливерпуля» Адриан пропустил нелепый мяч в матче против «Саутгемптона».

Англия. Премьер-лига. 2-й тур

«Манчестер Сити» (Манчестер) — «Тоттенхэм» (Лондон) — 2:2

Голы: 1:0 — Стерлинг, 20; 1:1 — Ламела, 23; 2:1 — Агуэро, 35; 2:2 — Моура, 56.