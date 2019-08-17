«Зенит» в большинстве не смог обыграть «Ахмат»
Петербургский «Зенит» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче шестого тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В следующем туре «Зенит» на выезде встретится с «Уфой», а «Ахмат» в Москве сыграет с ЦСКА.
Ранее сообщалось, что капитан «Ахмата» Ризван Уциев был удален на седьмой минуте матча с «Зенитом».
Россия. Премьер-лига. 6-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ахмат» (Грозный) — 0:0
Удаления: нет — Уциев, 7.