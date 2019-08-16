«Барселона» без Месси проиграла в первом туре Ла Лиги «Атлетику»

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Каталонская «Барселона» в первом туре чемпионата Испании проиграла «Атлетику» из Бильбао.

Встреча завершилась с минимальным счетом — 1:0 — в пользу «Атлетика». Единственный гол в этой встрече записал на счет вышедший на замену 38-летний нападающий Ариц Адурис.

Примечательно, что в составе каталонского клуба дебютировали Антуан Гризманн и Френки де Йонг, а вот капитан команды Лионель Месси встречу пропустил из-за травмы.

Ранее сообщалось, что фанаты «Барселоны» скандируют имя Неймара перед матчем 1-го тура Ла Лиги.

Чемпионат Испании. Ла Лига. 1-й тур

«Атлетик» — «Барселона» — 1:0

Гол: 1:0 — Адурис, 89.