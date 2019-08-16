«Спартак» дал экипажу «Аэробуса» бесплатный проход на домашние матчи команды

<img src="//img.gazeta.ru/files3/625/12579625/upload-01-pic905-895x505-93382.jpg">

Московский «Спартак» предоставил членам экипажа самолета «Аэробус А-321» право бесплатного посещения домашних матчей команды. Сообщение об этом появилось на официальном сайте красно-белых.

15 августа самолет совершил экстренную посадку на кукурузное поле в Подмосковье.

«Как наш клуб, так и все россияне, невероятно воодушевлены чудесным спасением пассажиров самолета Airbus А-321, который совершил жесткую аварийную посадку в кукурузном поле неподалеку от аэропорта Жуковский. Восхищаемся мужеством и профессионализмом членов экипажа авиакомпании «Уральские авиалинии», которые сумели предотвратить страшную катастрофу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Недавно стало известно, что командир воздушного судна Дамир Юсупов является болельщиком московского клуба.

«Двери нашего стадиона всегда открыты для вас, герои!» — добавляется в сообщении.

Ранее сообщалось, что матч «Спартака» с самарскими «Крыльями Советов» был перенесен.