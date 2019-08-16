«Оренбург» и «Сочи» сыграли вничью в матче 6-го тура РПЛ
«Оренбург» встретился с «Сочи» в рамках шестого тура чемпионата России на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
Игра завершилась вничью со счетом 1:1.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Автором первого гола встречи стал защитник сочинцев Никита Калугин. На 46-й минуте он головой срезал мяч в собственные ворота после навеса Рикарду Алвеша. Гости смогли сравнять на 68-й минуте, когда Дмитрий Полоз реализовал пенальти, назначенный за фол на Антоне Заболотном. Этот гол стал для «Сочи» первым в Российской перемер-лиге (РПЛ) сезона-2019/20.
Ранее сообщалось, что все матчи 6-го тура РПЛ начнутся с аплодисментов экипажу Airbus.
Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур
«Оренбург» — «Сочи» — 1:1
Голы: 1:0 — Калугин, 46 (автогол); 1:1 — Полоз, 68 (пенальти).