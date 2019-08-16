Все матчи 6-го тура РПЛ начнутся с аплодисментов экипажу Airbus

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Все матчи шестого тура чемпионата России начнутся с аплодисментов в честь экипажа, который посадил самолет в кукурузном поле в Подмосковье, сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Инцидент произошел 15 августа. Airbus A321 «Уральских авиалиний» (рейс U6-178) вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь. Однако самолет столкнулся со стаей чаек. В результате этого были повреждены оба двигателя, а один вышел из строя полностью.

Командир воздушного судна Дамир Юсупов совершил жесткую посадку примерно в километре от взлетно-посадочной полосы, около деревни Рыбаки в кукурузном поле. Он смог посадить самолет с неработающими двигателями, полными баками горючего и — вопреки инструкциям — убранным шасси.

По словам второго пилота Георгия Мурзина, борт находился на ручном управлении. Самолет ударился о землю, проехался по кукурузному полю и остановился. Никто серьезно не пострадал.

«В четверг утром экипаж рейса U6 178 проявил настоящий профессионализм и мужество: пилоты посадили самолет в кукурузном поле и спасли жизнь 226 пассажиров. Все матчи шестого тура РПЛ начнутся с аплодисментов в честь экипажа», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что игрок московского ЦСКА Федор Чалов тренируется в общей группе, несмотря на перелом носа со смещением, который он получил во время матча пятого тура Чемпионата России с «Сочи».