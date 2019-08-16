Олейник может выступить на турнире UFC в Москве
Российский боец UFC Алексей Олейник может провести бой на турнире UFC в Москве, сообщает Sport24.
Турнир состоится 9 ноября.
«Бой я просил сразу же. Я сказал, что у меня перелом, но добавил, что сразу же после восстановления буду готов драться. Мне уже прислали контракт на бой. Возможно, мы с вами увидимся в Москве в ноябре. До принятия решения осталась неделя. Если врачи допустят, то вперед», — сказал Олейник на видео в его официальном канале в YouTube.
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