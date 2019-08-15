«Ливерпуль» выиграл Суперкубок УЕФА

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«Ливерпуль» победил «Челси» в матче Суперкубка УЕФА.

Встреча в Стамбуле на «Водафон Арене» в основное время завершилась вничью — 1:1. Отличились Оливье Жиру и Садио Мане.

В дополнительное время команды также забили по одному мячу: голы на счету Мане и Жоржиньо.

В серии же пенальти удача была на стороне «Ливерпуля».

Суперкубок УЕФА

«Ливерпуль» — «Челси» — 2:2 (5:4)

Голы: 0:1 – Жиру – 36, 1:1 – Мане – 48, 2:1 – Мане – 95, 2:2 – Жоржиньо – 101 (с пенальти)

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

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